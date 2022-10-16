20 bin seyirci kapasiteli stat, lise öğrencilerine okul oldu
20 bin seyirci kapasiteli stat, lise öğrencilerine okul oldu
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Üniversiteler, bilim için harcaması gereken paraları 'usulsüzce' savurdu
Üniversiteler, bilim için harcaması gereken paraları 'usulsüzce' savurdu
Yazlık ilçeler memura artık sürgün yeri oldu
Yazlık ilçeler memura artık sürgün yeri oldu
Milyonlara dört müjde! EYT yasası ve kadro çalışmasında geri sayım başladı
Milyonlara dört müjde! EYT yasası ve kadro çalışmasında geri sayım başladı
Bir karede üç şehit: Omuz omuza çalıştılar, omuz omuza şehit düştüler
Bir karede üç şehit: Omuz omuza çalıştılar, omuz omuza şehit düştüler
6 bin km şartında sözlü beyan oyunu
6 bin km şartında sözlü beyan oyunu
Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Bakan Koca: 6 hastamızın 5'i durumları ciddi
Bakan Koca: 6 hastamızın 5'i durumları ciddi
Arama- kurtarma çalışmaları tamamlandı
Arama- kurtarma çalışmaları tamamlandı
Hayatını kaybeden işçi 1 hafta önce baba olmuş
Hayatını kaybeden işçi 1 hafta önce baba olmuş
TED hayatını kaybeden işçilerinin çocuklarına burs verecek
TED hayatını kaybeden işçilerinin çocuklarına burs verecek
Erdoğan Bartın'da maden ocağında incelemelerde bulunuyor
Erdoğan Bartın'da maden ocağında incelemelerde bulunuyor
Lübnan'daki mehmetçiğin görev süresi 1 yıl daha uzatılacak
Lübnan'daki mehmetçiğin görev süresi 1 yıl daha uzatılacak
'14 şehidimize daha ulaştık. 40 şehidimize ulaşmış olduk'
'14 şehidimize daha ulaştık. 40 şehidimize ulaşmış olduk'
KYK borçları nasıl silinecek? İşte detaylar
KYK borçları nasıl silinecek? İşte detaylar
MAK Danışmanlık partilerin oy oranlarını açıkladı
MAK Danışmanlık partilerin oy oranlarını açıkladı
Karamollaoğlu'na sürpriz rakip! Adaylığını ilan etti
Karamollaoğlu'na sürpriz rakip! Adaylığını ilan etti
500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacak
500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacak
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden sayısı 28'e çıktı
Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden sayısı 28'e çıktı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Üniversiteden 30 bin TL'lik yeni promosyon anlaşması
Üniversiteden 30 bin TL'lik yeni promosyon anlaşması
Maden ocağındaki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 14 ölü
Maden ocağındaki patlamada bilanço ağırlaşıyor: 14 ölü
'İlk evim ilk işyerim' projesinde kura çekimi ne zaman?
'İlk evim ilk işyerim' projesinde kura çekimi ne zaman?
HAK-İŞ: Gelir vergileri zam oranlarına paralel düzenlensin
HAK-İŞ: Gelir vergileri zam oranlarına paralel düzenlensin
Çevreci kaymakamın gözde ulaşım aracı, makamına gidip geldiği bisikleti
Çevreci kaymakamın gözde ulaşım aracı, makamına gidip geldiği bisikleti
Rapor için gittiği hastanede güvenlikçileri bıçaklayan kurye tutuklandı
Rapor için gittiği hastanede güvenlikçileri bıçaklayan kurye tutuklandı
Motorine 99 kuruş zam geldi
Motorine 99 kuruş zam geldi
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim
Şehit ve gazi yakınları ile gaziler için uçak biletlerinde indirim
MEB'den yeni uygulama: Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi
MEB'den yeni uygulama: Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi
Ana sayfaHaberler Eğitim

20 bin seyirci kapasiteli stat, lise öğrencilerine okul oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yaşayan Stat Projesi" kapsamında 20 bin seyirci kapasiteli Yeni Ordu Stadı'nda oluşturulan 12 derslikli Ordu Spor Lisesi'nde eğitim öğretime başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2022 11:27
Yazdır
20 bin seyirci kapasiteli stat, lise öğrencilerine okul oldu

Altınordu ilçesine bağlı Durugöl Mahallesi'nde yapılan Yeni Ordu Stadı, Ekim 2021'de hizmete alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde de stadın kale arkası tribünü altına okul oluşturuldu.

Pansiyon, yemekhane, yaşam alanları ve 15 bireysel spor antrenman salonlarının yer aldığı lisede 90 öğrenci eğitim görüyor. Yetenek sınavı ile okula girmeyi başaran öğrenciler, eylül ayında başladıkları okulda uygulamalı derslerini ise statta gerçekleştiriyor.

- Liseden başarılı sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, AA muhabirine, Türkiye'de ilk defa stat içerisinde spor lisesi açıldığını söyledi.

Ordu Spor Lisesi'ne yetenek sınavı ile 90 öğrencinin alındığını belirten Bekyürek, öğrencilerden 18'inin yine stat içerisindeki pansiyonda kaldığını ifade etti.

Bekyürek, hedeflerinin sporcu ordusu yetiştirmek olduğunun altını çizerek, "Amacımız, Ordu Spor Lisesi sayesinde Türkiye'de ve dünya çapında başarı gösterebilecek sporcuları yetiştirmek olacaktır." dedi.

Liseye girmeyi başaran öğrencilerin çok mutlu olduğunu dile getiren Bekyürek, "Öğrencilerimiz bulundukları ortamı çok beğendiler ve adeta sahiplendiler. Büyük bir heyecanla derslerini yapıyorlar." diye konuştu.

Bekyürek, Yeni Ordu Stadı'nı ve Ordu Spor Lisesi'ni hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, "Böylesine önemli bir yatırımın ilimize kazandırılmasından dolayı çok memnun ve mutluyuz. Gençlerimizin geleceği için yapılan bu yatırıma bizler de sonuna kadar sahip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Öğrenciler fiziksel olarak büyük gelişim kaydediyor

Beden eğitimi öğretmeni Kamil Yılmaz, okulun stat içinde bulunmasının büyük avantajları olduğunu söyledi.

Stadın imkanlarına dikkati çeken Yılmaz, "Burayı kazanan öğrencilerimize birçok spor branşını öğretme imkanı buluyoruz. Haftada 12 saat beden eğitimi dersi olduğu için tüm öğrencilerimiz fiziksel olarak çok büyük bir gelişim kaydediyor." dedi.

Yılmaz, henüz çok yeni bir lise olmasına rağmen öğrencilerin çok yol katettiğini dile getirerek, "Bizim buradaki amacımız Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmek. Eğer sporcu olamazlarsa onların öğretmen ya da yönetici olabilmeleri için de çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Öğrenciler stat içindeki okulda eğitim görmekten dolayı mutlu

Öğrencilerden Zeynep Dervişoğlu, okulun ilk öğrencilerinden olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Okulun ilk mezunları arasında yer alacağı için de şimdiden gurur duyduğunu anlatan Dervişoğlu, "Voleybol branşında kendimi geliştirmek istiyorum. Ailemin emeklerini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım. Burada bize her türlü imkanlar sağlanıyor." diye konuştu.

Kübra Yiğitel ise okula girdiği için kendisini çok şanslı hissettiğini kaydederek, "Stat içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de ilk olan Ordu Spor Lisesi'nde olduğum için çok mutluyum. Şu anda tekvando ile ilgileniyorum. Hedefim çok iyi bir milli sporcu olabilmek." dedi.

Sudenaz Dokgöz de burada okumanın kendileri için avantajlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Boksla ilgileniyorum, milli sporcuyum. İnşallah buranın sayesinde kendimi daha çok geliştireceğim. Buradan mezun olduktan sonra çok iyi yerlerde olacak arkadaşlarımız olacaktır. Buna yürekten inanıyorum."

Kick boksla ilgilenen Hamza Kılıçoğlu, "Spor Lisesi sayesinde ve burada bizlere verilen eğitimlerle birlikte daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Bu konuda öğretmenlerimiz sürekli bizlere destek oluyorlar." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Her çocuğu fark etmek' için eğitim alan öğretmen sayısı 190 bine ulaştı
'Her çocuğu fark etmek' için eğitim alan öğretmen sayısı 190 bine ulaştı
Türk bilim insanları, Putin'den önce düşünmüşler
Türk bilim insanları, Putin'den önce düşünmüşler
Üniversiteler, bilim için harcaması gereken paraları 'usulsüzce' savurdu
Üniversiteler, bilim için harcaması gereken paraları 'usulsüzce' savurdu
Doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu
Doktorlar mezun oldukları üniversitede 40 yıl sonra yeniden buluştu
MEB'den yeni uygulama: Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi
MEB'den yeni uygulama: Öğrenci - Öğretmen Destek Sistemi
Üniversiteden 'askıda otobüs bileti' uygulaması
Üniversiteden 'askıda otobüs bileti' uygulaması

Bu Habere Tepkiniz

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin bazı maddelerine açılan davayı sonuçlandırdı.
Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdundan süresiz çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada İDDK 'gerekli araştırma yapılmadığı' gerekçesi ile mahkeme kararını bozdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süre ile Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin kısımlarının iptaline ilişkin davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Emekli memurun sosyal tesislerden sınırlı yararlandırılmasına Danıştay'dan vize

Emekli memurun sosyal tesislerden sınırlı yararlandırılmasına Danıştay'dan vize

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden Yararlanma ve Başvuru Koşulları (2016 Yılı) adlı Duyuruda emekli memurların sadece 2 dönem yararlanabileceğine ilişkin düzenlemeye karşı açılan davayı sonuçlandırdı.
Sayıştay'dan 26 Üniversiteye hülle atama yapmayın uyarısı

Sayıştay'dan 26 Üniversiteye hülle atama yapmayın uyarısı

Sayıştay Başkanlığı, yirmi altı devlet üniversitesini Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Sekreterliği kadrolarında Şube Müdürlüğü kadrolarına sınavsız atama yaptıkları için uyarıda bulundu!
BTK Uzman Yardımcısının mali hak talebine İDDK'dan ret

BTK Uzman Yardımcısının mali hak talebine İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, mali ve sosyal haklarının Kurumda 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan uzman yardımcıları ile eşitlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemi reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay 4'lük not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine açıklık getirdi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne "araştırma görevlisi" kadrosuna alım yapılmasına ilişkin sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davayı karara bağladı.
Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Bakanlık kadrosunda olmayanlara üretimi teşvik primi ödenemez

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığında sadece "kadro ve pozisyonlarında bulunan personele" üretimi teşvik priminin ödenebileceğine ilişkin düzenlemenin hukuka uygunluğu İDDK kararı ile kesinleşti.
Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar ücretsiz izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı Kanun kapsamında belirtilen durumlarda ücretsiz izin kullanabilmekte, ancak ücretsiz izin kullanırken memur kadrosundaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.
Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Sendika, asacağı afiş için önceden kurumdan izin almak zorunda mı?

Danıştay İDDK, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan ve tüm TRT teşkilatına gönderilen DUYIRUDA yer alan "Asılacak her türlü materyal, merkezde Koruma ve Güvenlikten Sorumlu Müdürlük yetkililerince, taşra teşkilatlarımızda Destek Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı yetkilileri tarafından kontrol edildikten sonra asılabilecektir." İbaresinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Pet şişe sıkışmışsa hemen polisi arayın!

Pet şişe sıkışmışsa hemen polisi arayın!

Başınız dertte hemen polisi arayın!