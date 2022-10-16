Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2022 13:37
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız