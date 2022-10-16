Yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü
Maltepe'de bir kişi, yaşlı annesine bakan kadını dabettikten sonra başına çekiçle vurarak öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Ekim 2022 14:32
Zümrüt Evler Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda Kamil Hakan K. (56), 84 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. (39) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Kamil Hakan K. tartışmanın büyümesi üzerine önce darbettiği Nursel B'yi, eline geçirdiği çekiçle başına vurarak öldürdü.
Apartman sakinleri evden gelen sesler nedeniyle durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken sağlık ekipleri Nursel B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız