'Cami tadilatı için' deyip Kazdağları'nı talan etmişler

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Milyonluk ağaç vurgunu Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı orman muhafaza memurlarının bölgeye kurduğu foto kapanlar sayesinde ortaya çıktı. İddiaya göre İstanbul'da orman ve orman ürünleri ithalatı ve ihracatı yapan bir firma Kazdağları eteklerindeki Pınarbaşı - Kutluoba Köyü sahasında bulunan 150 dönüm orman arazisinde 6 bin 200 metre küp dikili kesim ihalesini kazanarak çalışmalara başladı.

AKIL ALMAZ OYUN

Firma iki ay içerisinde 2.5 metre uzunluğunda 5 bin 300 ton tomruğu keserek işlenir hale getirirken iddiaya göre firmanın bölgede kesim yaptığını öğrenen Z.S. akıl almaz bir plana başvurdu. Firma yetkililerine ulaşan Z.S., iddiaya göre Kutluoba Köyü'nün okul ve cami çatı onarımı için ağaca ihtiyaçları olduğunu söyleyerek kesilen ürünlerden bir traktör köy adına almak istediğini söyledi.

FOTOKAPANLAR ORTAYA ÇIKARDI

Köye katkı sağlayacağını düşünen firma; bu teklifi kabul ederek sahada çalışan ekibe bilgi verirken, şebeke iddiaya göre milyonluk vurgun için düğmeye bastı. Şebeke üyeleri bölgede kurulan foto kapanlardan habersiz kesim sahasının dışındaki ormanlık alandan aylarca gizlice kesim yapmaya başladı. Korkunç vurgun Orman Bölge Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarın ardından fotokapan görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktı.

KAMERALARI BOZMUŞLAR

Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlatırken, sahada yaptıkları araştırmada Kutluoba muhtarlığına ait kameralarının bilinçli olarak kapatıldığı belirlendi. Ekipler, Ağaçköy Köyü'nün kameralarının incelenmesi sonucu tomruk yüklü kamyonların ormanlık alandan ilçeye giriş yaptığını tespit etti.

24 TON TOMRUK ELE GEÇİRİLDİ

Araştırmayı derinleştiren orman muhafaza memurları kamyonun Bayramiç'te bulunan S.A.'ya ait kereste firmasına giriş yaptığını belirlerken, yapılan baskında kaçak kesim yapılarak temin edildiği ileri sürülen 24 ton tomruk ele geçirildi. S.A. ifadesinde ağaçların kaçak kesim olduğunu bilmediğini söylerken kamyon şoförü Ü.D. ilk ifadesinde ağaçları Z.S.'nin söylediği yerden yüklediğini, kendisine ağaçların camii minaresinin çatısında kullanılacağının söylendiğini, hayır adına ağaçları getirdiğini söyledi.

METRAJLAR TUTMADI

Ağaçları kesmediğini, İstanbullu firmadan Camii inşaatı için hayır aldığını ileri süren Z.S.'nin ifadesini ise orman muhafaza ekipleri metraj ölçümleri ve bölgede yaptıkları incelemeyle çürüterek rapor altına aldı. Raporda kaçak kesilen ağaçların 4 metre uzunluğunda olduğu, kesim sahasında bulunan ağaçların ise 2.5 metre olduğu belirtilirken, bölgede kaçak kesildiği tespit edilen ağaçlar da tek tek fotoğraflarla kayıt altına alındı.

SEVKİYATLAR ÇANAKKALE'YE

Vurgunun boyutunun 1 milyonun üzerinde olduğu belirlenirken şebekenin işlenir hale getirilen ağaçları satmak için Çanakkale'de orman ve orman ürünleri ithalat ve ihracat yapan bir firma ile ortak hareket ettiği ileri sürüldü.

Olayla ilgili Bayramiç Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.