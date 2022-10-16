AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı İçişleri Bakanlığı'nı yakından ilgilendiren kanun teklifinde sona gelindi ve taslak metin hazırlandı.

NTV'nin ulaştığı taslağa göre, Polis Akadamesi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak.

Fakülte, ilk derece amirlik eğitimi verecek. Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle de polis olacak öğrenciler, Yabancı dil hazırlık ile birlikte toplam 5 yıllık eğitim alacak.

Düzenlemeyle ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na süresiz silah ruhsatı verilecek. Aynı şekilde şehitlerin birinci derece akrabalarına geçen silah ruhsatlarında, süre kaydı aranmayacak.

SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR

Taslak metinde, güvenlik korucularıyla ilgili de düzenlemeler var.

Buna göre, güvenlik korucuları sendika üyesi olamayacak ve sendikal faaliyetlere katılamayacak.

Güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının da detaylandırıldığı teklifte, güvenlik korucuları için uyarı, kınama, ücretten kesme ve görevden çıkartmayı gerektirecek suçlar tek tek sıralanıyor.

Teklifin kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.