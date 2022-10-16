Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede, karşılıklı yatırımlardan ticarete, enerjiden ulaşıma, altyapıdan teknolojiye geniş bir yelpazede güçlenen işbirliğinin, askeri ve savunma sanayii alanlarına da teşmil edilmesi hususunda mutabık kalındı.