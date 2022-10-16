Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de sattı, yakalandı
Niğde'de kiraladığı forklifti Kayseri'de 300 bin TL'ye sattığı belirlenen M.K., polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Ekim 2022 16:41
Niğde'de 600 bin TL değerindeki forklifti kiralayan M.K., aracı getirdiği Kayseri'de 300 bin TL'ye sattı. Forklift sahibinin ihbarı ile polis, harekete geçti. Ekipler, Kayseri'de tespit edilen M.K.'yi operasyon ile yakaladı.
FORKLİFTE EL KONULDU
İşlemleri sonrası M.K., adliyeye sevk edildi. Forklifte ise polis ekiplerince el konuldu. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.