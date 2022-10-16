Erdoğan yaralı madencileri hastanede ziyaret etti

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 madencinin tedavi gördüğü servisi ziyaret etti ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.

"5 yaralının durumu biraz ağır"

Erdoğan ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu:

"Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. 5 yaralının durumu biraz ağır. Gördüğünüz gibi hastanemiz fiziki imkan olarak tüm imkanlara sahip, doktorlarımız beyin gücü anlamında çok iyiler."