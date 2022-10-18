Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Sendikalar zaman zaman çeşitli konularda eylem kararları alabilmektedirler. Lakin sendikaların iş bırakma eylem kararı, resen verilen görevleri yapmama eylem kararı gibi alacakları eylem kararı konusunun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, çalışma hayatıyla ilgili uluslararası sözleşmelere, çalışma hayatıyla ilgili İLO sözleşmelerine, anayasamıza ve yasalara açıkça aykırı olması gerekmektedir. Ayrıca yüksek yargıda daha önceden görüşülmüş ve kararlaştırmış bir sonuca bağlanmış hususlarda da eylem kararı alınması bu karara uyarak iş bırakan, verilen görevi yerine getirmeyen üyeleri açılacak soruşturmalarda zor duruma sokacaktır.

Şöyle ki; pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında bu görevi yerine getirmeme eylem kararı almışlardır.

Alınana eylem kararında; "Sendikamızca yapılan tüm girişimlerde ve açıklamalarda pansiyonlu okullarda belletici öğretmenlik ve belletici nöbetçi öğretmenlik görevlerinin isteğe bağlı olması, bunun için başta okul içi olmak üzere sırasıyla ilçe ve il düzeyinde duyurular yapılarak belirlenmesi gerektiği vurgulandığı halde idarece bu yönde bir tedbir alınmaksızın resen görevlendirmeler yapılmaktadır.

Üyelerimizin ailevi durumları, dinlenme durumları, sağlık gerekçeleri dahi göz önüne alınmadan yapılan bu görevlendirmelerin yol açtığı sorun ve mağduriyetler nedeniyle üyelerimizin 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı boyunca resen verilecek bu tür görevleri yapmamalarına Karar Verilmiştir." açıklaması bulunmaktadır.

Halbuki bu konuda daha önce açılan bir idari davada, Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulunun 2019/1367 Esas No, 2020/2016 Karar No ve 02/11/2020 tarihli kararında;

"Okullara bağlı bulunan pansiyonlarda öncelikle ve çoğunlukla pansiyonun bağlı bulunduğu okulun kayıtlı öğrencilerinin kalmakta olduğu göz önünde bulundurulduğunda; okulun ve pansiyonun fiziki koşulları, pansiyon ile ilgili yaşanabilecek olası sorunlarda okul ve pansiyon yönetimi ile iletişim, öğrenci talepleri ve öğrenci öğretmen iletişimi gibi hususlar dikkate alınarak, öncelikli olarak o okulun kadrolu öğretmenlerinin belletici öğretmen olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır." açıklamasında,

Yine Danıştay İkinci Dairesinin 2017/3976 Esas No, 2022/827 Karar No ve 24/02/2022 tarihli kararında;

"Davacı tarafından, dava konusu düzenlemelerle, belletici öğretmenlik görevinin zorunlu hale getirildiği, bu görevin gönüllülük esasına göre yürütülmesinin eğitim öğretim hayatının işleyişine daha uygun düşeceği, pansiyonun bağlı bulunduğu okulun kadrolu öğretmenlerinin görevlendirilmesinde de istekli olanlar arasından görevlendirme yapılması gerektiği, zorunluluk esasına dayalı re'sen görevlendirme içeren hükümlerin iptali gerektiği iddia edilmekte ise de; okullara bağlı bulunan pansiyonlarda, öncelikle ve çoğunlukla pansiyonun bağlı olduğu okulun kayıtlı öğrencilerinin kaldığı gözönünde bulundurulduğunda; okulun ve pansiyonun fiziki koşulları, pansiyon ile ilgili yaşanabilecek olası sorunlarda okul ve pansiyon yönetimi ile iletişim, öğrenci talepleri ve öğrenci öğretmen iletişimi gibi hususlar dikkate alınarak, öncelikle o okulun kadrolu öğretmenlerinin eğitimin bir parçası olan belletici öğretmen olarak görevlendirilmesinin ve bu görevlendirmenin de resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır." açıklamasında "Pansiyonu bulunan okullardaki öğretmenlerden belleticilik görevlendirmesinin resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır." hükmünü vermiştir.

Bu hükümler ışığında yüksek yargının en güncel kararlarında "Pansiyonu bulunan okullardaki öğretmenlerden belleticilik görevlendirmesinin resen yapılmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu" hükmü ortada iken idari mahkemelerinde bu kararlara uyacağı ortada iken, bu konuda eylem kararı almak, bu karara uyarak belletmenlik görevlerini yerine getirmeyen öğretmenlerin açılacak soruşturmalarda direkt olarak cezalandırılmasına ve cezalarında idari mahkemelerde onaylanmasına yol açacaktır.

Ahmet KANDEMİR