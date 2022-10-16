Üçüncü çocuğunu kucağına almayı beklerken madende hayatını kaybetti

Yaklaşık 3,5 yıl önce dede mesleği madenciliğe başlayan, Tuana (7) ve Buğlem (6) isimlerinde iki kız çocuğu bulunan Ali Doğru, bir hafta sonra eşi Yasemin ile üçüncü evladını kucağına almaya hazırlanıyordu.

Ali Doğru, maden ocağında önceki gün meydana gelen patlamada 40 mesai arkadaşıyla hayatını kaybetti.

Baba Hasan Doğru, AA muhabirine, Bartın'ın Fırınlı köyündeki aile apartmanında madenci oğluyla yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun yaklaşık 3,5 yıldır madende çalıştığını ifade eden Doğru, çocuğunun bir hafta sonra üçüncü evladını kucağına almayı beklediğini, doğumla birlikte yaklaşık 25 gün izne ayrılmak için gün saydığını ancak bunun nasip olmadığını dile getirdi.

Doğru, torununun bir hafta sonra doğmasının beklendiğini belirterek, "7 ve 6 yaşlarında iki kızı var, bir bebeği olacak. İsmini Ali koyacağız çünkü onun yadigarı olarak geçecek. Üç çocuğu, hanımı önce Allah'ıma emanet, sonra bana. Hiç kimseye boyun bükmeden devam ettireceğiz bu hayatı." dedi.

- "İşe giderken helalleşirdi"

Oğlunun her gün helalleşerek işe gittiğini anlatan Doğru, "Akşam, sabah ne zaman olursa, işe giderken helalleşirdi." ifadesini kullandı.

Patlama haberini aldıktan sonra umutlarının son ana kadar sürdüğünü belirten Doğru, "41 şehidimizin annesi, babası, eşleri, hepimizin, Türkiye'nin başı sağ olsun. Acımız büyük. Allah'ım kimsenin başına vermesin, tekrarını da göstermesin." şeklinde konuştu.

Doğru, kendisinin inşaat ustası olduğunu, yaklaşık 5 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrasında kısmi felçli kalarak yürüme zorluğu yaşadığını sözlerine ekledi.