652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37' nci maddesinin 9' uncu fıkrasında; "(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir."hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere istinaden "Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?" sorularına cevaplar arayalım;

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır?

03.07.2014 tarihli ve 102737 sayılı Bakan Onayı ve 04.07.2018 tarihli ve 12830731 sayılı Bakan Onayları ile Öğretmenevi Ve Aksam Sanat Okulları doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanmışlardır.

Öğretmenevi ve aksam sanat okulu müdürlüklerine yapılacak yönetici görevlendirmelerini kim atar?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09.01.2019 tarih ve 602415 sayılı yazılarındaki; "Makam Onayı ile doğrudan Bakanlık Merkez Teşkilatına bağlanan ek listede yer alan Öğretmenevi ve Aksam Sanat Okulu yöneticilerinin daha önce valiliklerce yapılan görevlendirmelerin devam edeceği ancak bu görevlendirmelerin herhangi bir nedenle sonlandırılması durumunda Genel Müdürlüğünüzce yapılacak teklif üzerine işlem yürütüleceği değerlendirilmektedir." açıklamalarına göre; öğretmenevi ve aksam sanat okulu müdürlüklerine yapılacak yönetici görevlendirmelerini Milli Eğitim Bakanlığı dorudan yapmaktadır.

Ahmet KANDEMİR