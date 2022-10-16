Hatay'da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı

BTK Uzman Yardımcısının mali hak talebine İDDK'dan ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda uzman yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, mali ve sosyal haklarının Kurumda 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan uzman yardımcıları ile eşitlenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemi reddeden ilk derece mahkemesi kararını onadı.