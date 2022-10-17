17 Ekim 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, patlamanın meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulunacak.

(Bartın/12.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şehir Buluşmaları ve STK temsilcileri ile toplantılara katılacak, valiliği ziyaret ederek turizmcilerle bir araya gelecek, esnafı ve büyükşehir belediyesini ziyaret edecek, önceki dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla yemekte buluşacak.

(Ordu/10.30-16.15)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenecek İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı ile Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ve KOP-AHİKA Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Nevşehir/09.30-16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya Gıda Günü Etkinliği" programına katılacak.

(Ankara/09.30)

3- TCMB, ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılacak TDT Zirvesi'nin hazırlıkları ile bazı öncelikli konuları değerlendirme gündemiyle düzenlenecek.

(İstanbul)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nın açılışında hitap edecek, toplantı çerçevesinde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/13.30)

GÜNCEL

1- Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Bartın)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katılacak, üniversitede genç ofis ziyareti yapacak ve antrenörlerle bir araya gelecek. Yatağan Gençlik Merkezi Açılışı ve Muğla yatırımları protokol imza törenine katılacak Kasapoğlu, valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Köyceğiz Gençlik Merkezi ve Köyceğiz Spor Salonu'nun açılış törenlerinde bulunacak.

(Muğla/10.00-17.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta, Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor ve MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Ankara/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta, Aliağa Petkimspor-Galatasaray Nef maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/19.00)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftası tek maçla tamamlanacak.