Seçim mağlubiyetine kılıf hazırlıyorlar

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, son günlerde dile getirilen sahte seçmen iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'deki seçim sisteminin dünyada örnek teşkil ettiğini söyledi. Özel, "Türkiye'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi seçimdir. 1950'li yıllardan itibaren seçimlere hiçbir şaibe girmemiştir.

Muhalefet partileri bu tarz açıklamalar yapmadan önce YSK'daki kendi temsilcilerine bunu sorsalar, cevabı zaten alırlar. Mevzuatıyla, uygulamasıyla örnek bir seçim sistemimiz var. Muhalefet seçim mağlubiyetine şimdiden bir kılıf hazırlamak için 'seçim güvenliği yok' söyleminde bulunuyor" diye konuştu.