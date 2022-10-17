Milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki Dünya Kupası Finalinde 3. oldu
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki 2022 Dünya Kupası Finali'ni bronz madalya ile tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 08:40
Meksika'nın Tlaxcala şehrinde düzenlenen finallerde Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi çeyrek final maçında yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı final müsabakasında İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia'ya yenilen Mete Gazoz, üçüncülük müsabakasında Kim Je Deok'u 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
2022 Dünya Kupası Finali'ni Güney Koreli okçu Kim Woo-jin kazanırken, İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia ise ikinci sırayı elde etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız