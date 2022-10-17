Bakan Dönmez: Madendeki yangın tamamen kontrol altına alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasına ilişkin son durum hakkında açıklama yaptı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarının satır başları şöyle;

18 saat içerisinde arama-kurtarma faaliyetlerini sonuçlandırdık. Malesef 41 kardeşimizi şehit verdik. Yaralılarımıza gelecek olursak, Bartın Devlet Hastanesi'nde bir yaralımız var durumu iyiye gidiyor. İstanbul'da 6 hastamızın durumu da Sağlık Bakanımız tarafından takip edildi. Olayın ilk anındaki değerlendirmeleri de aktarmıştım. Grizü patlaması olduğunu söylemiştim. Bugün itibarıyla da uzman arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede bu ilk değerlendirmenin halen devam ettiğini görüyoruz.

İlk günlerde bir yangından bahsetmiştim. Büyük oranda kontrol altına alındı, havayla temasını kesmek için iki baraj kapısı inşa edildi. Giderek sönümlenmek üzere yangın. Sürece de teknik ekiplerimiz devam ediyor. Maden faaliyetleri de tamamen durdurulmuştur.

Yine devam eden adli ve idari soruşturmalarda olayın tüm yönleriyle aydınlatılabilmesi için gerekli her türlü yardım savcılarımıza ve müfettişlerimize istisnasız yapılacaktır. Yine zaman zaman başka olaylarda olduğu gibi güvenilir doğru bilgi ve belgeye dayanmayan bir takım değerlendirmeleri görüyoruz bunlar sürece de malesef olumsuz yansımakta ve zarar vermektedir. Bu tip değerlendirme ve yorumlardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek isterim.

Değerlendirmeleri zaman zaman TTK'nın web sitesinden zaman zaman da kamuoyu bilgilendirilecektir. Bu kapsamda yarın TBMM Genel Kurulu'na da burada yaşanan sürece ilişkin tarafımca bir bilgilendirme yapılacaktır. Şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Dün itibarıyla da definlerini tamamlamış olduk. Tüm bakanlarımız, ilgili kurumlarımızın yetkilileri ile birlikte taziye ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın cumartesi günü buraya intikali ile şehit ailelerine yönelik talimatları olmuştu. İlk etapta da valiliğimiz şehit ailelerine yardımlara başlamıştır. Bugün itibarıyla da Türkiye Taşkömürü Kurumu ilk ödemelere başlanacaktır. Şehit aileleri bize emanettir. Her türlü ihtiyacı devletimiz ve ilgili kurum tarafından sağlanacaktır.