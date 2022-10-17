Van'da FETÖ ve PKK'lı teröristlere operasyon: 11 şüpheliye gözaltı
Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 11:06
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 10-16 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 FETÖ, 3 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız