Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifi Bütçe Komisyonunda

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde Bartın'daki maden kazası gündeme geldi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda milletvekilleri, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, patlamada hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, bu tür kazaların tekrarlanmaması için önlem ve denetimin şart olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerde ileri teknolojiler kullanıldığı için bu tür kazaların yaşanmadığını ifade eden Emecan,"Neden Türkiye'de madenciler ölüyor? Çünkü hiçbir önlem alınmıyor, teknoloji kullanılmıyor, Sayıştay raporlarındaki uyarılar görmezden geliniyor. Madencilerimizin ölümlerini kader planına bağlamak ve 'bu işin fıtratında var' demek sorumluluktan kaçmaktır." diye konuştu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ise kazayla ilgili idari ve adli yönden çok yönlü bir soruşturma yapıldığını belirtti.

Bu soruşturmalardan sonra tablonun net bir şekilde görüleceğini dile getiren Yılmaz, "Sorumlular netleştikten sonra ilerde bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için ders alınacaktır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum." dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Girgin,"Maalesef emek düşmanı politikalar bir bataklığa dönüştürüldü. Soma, Kozlu, Ermenek... Yüzlerce iş kazasının kaynağında kölelik sistemi dayatılmıştır. Sosyal devlet, bu tür hadiselerde baş sağlığı dileyen değil, işçilerin kömür çıkarırken ölmesini engelleyen devlettir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, maden kazasında hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

Kazanın ardından MHP'den bir heyetin olay yerine gittiğini anlatan Aksu, "Olayla ilgili bir sorumluluk varsa bunun da ortaya çıkarılması gerekir. Bununla ilgili çalışma yapıldığını bizzat Cumhurbaşkanı'mız ifade etti. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise olayın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Kazanın ilk saatinden itibaren 3 bakanımız hemen olay yerine hareket etti. Ardından başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere devletin tüm yetkilileri orada vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bulundu. Adı üstünde kaza ama konu detaylı olarak incelenmektedir. Olayda ihmali, kastı ve kusuru olan varsa ortaya çıkarılacaktır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelere sabır diliyorum. Bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için devletimizin elinden gelen tedbirleri alacağına inanıyorum." diye konuştu.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, kaza yerine gittiğini ve ortalığın adeta "yangın yeri" olduğunu söyledi.

Facianın tetkik etkilerinin henüz çok taze olduğunu dile getiren Turan, "Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum ama bizim vazifemiz bu değil, bizim vazifemiz bu meseleyi çözmek. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını kabul edilemez buluyorum. Bu kazaları fıtrata bağlamak yanlış. Cumhurbaşkanı olarak vazifeniz insanların ölümünü engellemektir. Bu da zor değildir. Her 100 iş kazasının 98'i engellenebilir kazalardır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz kazada hayatını kaybeden madencilere rahmet diledi.

Bu tür olaylardan sonra gösterilen duyarlılığın uzun sürmediğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Ortaya çıkan hukuki süreçlerde delillerin toplanması, karartılması gibi sonuçlar oluyor, işler adil bir şekilde yürütülmüyor. Ermenek'teki kazadan sonra insanlar hala haklarını alamadı. Bu tür olaylarda yapılması gereken, hukuku işletmek. Bu kazalara 'işin doğasında, fıtratında var' demekle bir yere gidemeyiz. Sorumluluğu üstümüze alıp tedbir alırsak, kar-maliyet analinizi bu şekilde yapar ve kardan feragat edersek bu tür olaylar minimize edilir, bu kadar can yanmaz. Burada bir zihniyet sıkıntısı var. İnsan sağlığını ikinci plana atmaktan kaynaklanıyor."