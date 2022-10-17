Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
Bilecik'te Aşağıköy sakinleri, mahalle olmak için halk oylaması yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 14:19
Merkeze bağlı 10 kilometre uzaklıktaki 1087 nüfuslu 720 seçmenin bulunduğu Aşağıköy'de, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 2 sandıkta köylüler oy kullandı.
Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilen halk oylamasına, 720 seçmenden 494'ü katılırken, sandıklardan 399 "evet" 92 "hayır" oyu çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız