İBB, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında program düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen programda, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İmamoğlu, muhtarlık kurumunun bir dönem kapatılmasının düşünüldüğünü söyledi.

Muhtarlığın önemine işaret eden İmamoğlu, "21. yüzyılda demokrasinin temsiliyeti, yerelliğin, yerelden, yerinden hizmetlerin daha güçlü oluşması noktasında nasıl geliştirebiliriz, güçlendirebiliriz bakışıyla, mutlak kanunla, yasayla güçlendirilmiş bir şekilde sürecinin netleşmesi, ödeneğinin oluşturulmasıyla devletimizin en yerelde, en temelde 'demokrasinin başlangıç noktası' diye tariflenerek kurulması şarttır." dedi.

İBB bünyesinde 2021 yılında Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığını kurduklarını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Oluşturduğumuz bu yapının ne anlama geldiğini hem Genel Sekreterimizle hem İştirakler Koordinatörümüzle ve bütün iştiraklerimizle, bütün yöneticilerimizle bu konuyu bizzat ben anlattım. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının mesul olduğu 963 muhtarımız var ve bu muhtarlarımızın bize ulaşması gereken bilgileri var, detayları var, istekleri var, talepleri var. Bunların hiçbirisi kişisel istek değil, 16 milyon insanımızın isteği. Dolayısıyla 'bu Daire Başkanlığımızın koordinasyon gücünü hep birlikte güçlendirmelisiniz' diyerek verdiğimiz talimatla yola çıktık."

- "Muhtarlık teşkilatı hiçbir zaman kalkmaz"

Programa katılan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ise mahallenin çok önemli olduğunu söyledi.

Bunu diriltecek olan kurumun da muhtarlık olduğunu anlatan Ortaylı, "Muhtarlık teşkilatı hiçbir zaman kalkmaz. Çünkü derin bir zarurettir. Bundan emin olmalıyız. Herkes de ona göre muhtarlığı bilsin, ona göre hizmet etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilerle günün anısına fotoğraf çektiren İmamoğlu, muhtarlara İBB Yayınları tarafından basılan "Muhtarlarıyla İstanbul" kitabını hediye etti.