Bakan Bozdağ'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmalarımız tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazırız." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 15:08
Bozdağ, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Muhterem İnce'nin yemin etmesi için düzenlenen törenden ayrılırken, gazetecilerin "yeni anayasa çalışmalarına" ilişkin sorularını yanıtladı.
Bakan Bozdağ, Anayasa'nın 24. ve 41. maddeleriyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istemesi halinde sunum yapmaya hazır olduklarını ifade etti.
Anayasanın 24. maddesi "din ve vicdan hürriyetini", 41. maddesi ise "ailenin korunmasını ve çocuk haklarını" düzenliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız