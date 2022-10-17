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Bakan Varank'tan 20 milyar liralık yatırım açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi'ni tahkim edecek 20 milyar liralık bu büyük yatırım hamlesini önemsiyoruz, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Ekim 2022 15:28
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Bakan Varank'tan 20 milyar liralık yatırım açıklaması

Bakan Varank, Nevşehir Acıgöl Tekstilkent Temel Atma ile KOP-AHİKA tarafından hayata geçirilen projelerin resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, tüm dünyada Türkiye yüzyılı haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını, eğitimden ulaştırmaya, sağlıktan enerjiye kadar büyük atılımlar içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ekonomi modelinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine inşa edildiğini vurgulayan Varank, salgın ve savaşın tetiklediği küresel krizlerin ülke üzerindeki olumsuz etkilerini, sanayide kesintisiz bir şekilde dönen çarklarla bertaraf ettiklerini dile getirdi.

Varank, Türkiye'de özel sektörün "arı" gibi çalıştığını, yatırımların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısı 343'e ulaştı. Son 20 yılda üretimdeki parsel sayısı 5 katına çıkarak 57 bini buldu. Ancak OSB'lerdeki parseller artık sanayicimize yetmez oldu. Bu manada yeni OSB kurulumu ya da OSB'leri genişletmek için Türkiye'nin dört bir tarafında yer arayışlarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde 500'ü yakalamak. İki gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İzmir, Adana, Sakarya ve Kocaeli'de devasa sanayi yatırımlarının startını verdik. Bu kararlarla fotovoltaik güneş paneli, şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya, bulaşık makinesi kapsülü ile maleik anhidrit üretimini kapsayan yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapılacak. Biz TOGG'un doğuştan elektrikli olması gerektiğini söylerken aslında bir vizyonu ortaya koymuştuk. Türkiye'nin elektrikli araç ve bataryada üretim üssü olabileceğini ilan etmiştik. İşte Japon otomotiv devi Toyota'nın, Sakarya'da yaklaşık 7 milyar liralık bütçeyle hayata geçireceği yeni nesil şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya yatırımı Türkiye'nin hedeflerini ve vizyonunu tahkim edecek. Yatırımın sonunda yılda 162 bin şarj edilebilir hibrit otomobil ve batarya üretilecek. Bu kararda yayımlanan yatırımlardan biri de Smart Enerji 7,5 milyar liranın üzerindeki yatırımıyla yılda 2 bin megavatın üzerinde fotovoltaik güneş paneli üretecek. Bu yatırımla 2 bin 300'ün üzerinde istihdam sağlanacak."

- "Türkiye'de ilk defa bulaşık makinelerinde kullanılan kapsül deterjan üretilecek"

Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarası olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle konuştu:

"Bakınız hemen hemen hepimiz bulaşık makinesi kapsülü almışızdır. Bugüne kadar maalesef Türk malı bir kapsül deterjanımız yoktu, ithaldi. Bir firmamız şimdi Adana'da potansiyeli gördü inşallah orada büyük bir yatırım yapacak. Türkiye'de ilk defa bulaşık makinelerinde kullanılan kapsül deterjan üretilecek. Yatırımın sonunda yılda 2,4 milyar adet kapsül üretilecek. Yine endüstriyel olarak çok farklı alanlarda kullanılan maleik anhidrit ülkemizde üretilen bir ürün değildi. Kocaeli'de 3 milyar liranın üzerinde yatırımla yıllık 50 bin ton kapasiteli maleik anhidrit tesisinin faaliyete geçmesiyle, 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz. Bu yatırımı Tataristan'dan bir yatırımcı yapıyor. Bu manada yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgi göstermesi bakımından oldukça değerli. Milli Teknoloji Hamlesi'ni tahkim edecek 20 milyar liralık bu büyük yatırım hamlesini önemsiyoruz, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Varank, Türkiye'nin ülkesine güvenen yatırımcılarıyla büyüdüğünü belirterek, her gün ülkenin dört bir tarafında açılışlardan açılışlara koştuklarını anlattı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştiren Varank, şöyle devam etti:

"Bakınız, biz birileri gibi tekstil sektörüne bu işin geleceği yok diye bakmadık. Tekstil sektörü için vizyona, politikalar ortaya koymanın peşine düştük. Bakınız, bizde siyaset yapmış, şimdi de bir partinin Genel Başkanı olan Ali Babacan zamanında tekstilcileri toplayıp onlara şöyle konuşuyordu, 'Bu sektörlerde hayat yok. Sizin bu sektörlerden çıkmanız lazım.' Tersanecileri topluyordu. Onlara diyordu ki 'Artık tersanecilik alanında hayat yok. Sizin bu sektörlerden çıkmanız lazım.' Bugün Türkiye geldiği noktada dünyanın en teknolojik gemilerini üretebiliyor. Tekstil sektörümüz en fazla ticaret fazlası veren sektörümüz haline geldi. Dolayısıyla vizyoner olabilmek lazım. Geleceği doğru okumak lazım. İşte biz istihdamın dinamosu olan tekstil sektörünü de ihmal etmiyoruz."

Yüksek teknolojili sektörlere ihtimam gösterdikleri kadar, emek yoğun sektörlere de gereken desteği sağladıklarını vurgulayan Varank, tekstil sektörünün kaydettiği gelişmeyi dikkatle takip ettiklerini ifade etti.

- "Yeni yatırım alanları açtık"

Sektörün cesur ve vizyoner adımlarını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Varank, "Biz birileri gibi, tekstil sektörüne bu işin geleceği yok diye bakmadık.Tekstil sektörü için de vizyoner politikalar ortaya koymanın peşine düştük. İhtisas organize sanayi bölgeleriyle tekstil ve hazır giyim firmalarına yeni yatırım alanları açtık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurduğumuz tekstilkentler vasıtasıyla firmalara yeni sahalar kazandırdık." diye konuştu.

Bakan Varank, Nevşehir'de 250 kişiye ekmek kapısı olacak Nevşehir Acıgöl Tekstilkent'in temel atma törenini gerçekleştirdiklerini, yaklaşık 13 milyon lira bütçeli projenin tamamının kamu kaynakları ile karşılanacağını anlattı.

KAPAT [X]

2 bin 200 metrekare kapalı alana sahip, toplam 12 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek 2 binanın tekstil atölyelerine kiralanacağını dile getiren Varank, daha şimdiden 2 firma ile görüşmelere başlandığını söyledi.

- "41 milyon lira bütçeli 8 proje içerisinde Nevşehir'in turizm potansiyeline katkı sağlayacak"

Acıgöl Tekstilkent'in, faaliyete geçtiğinde istihdam problemini büyük ölçüde çözeceğine işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii biz buraya kadar sadece temel atma için gelmedik. Aynı zamanda bugün Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansının destekleriyle hayata geçen 8 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Toplamda 41 milyon lira bütçeli 8 proje içerisinde Nevşehir'in turizm potansiyeline katkı sağlayacak çalışmalar bulunuyor. Bu projeler kapsamında, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya'nın merkezi Ortahisar'ın kentsel kimliğinin turizme kazandırılması için önemli çevre düzenlemeleri yapıldı. Ağırlıklı kadınların istihdam edildiği cam işleme, buklet, bez çanta ve seramik atölyeleri kuruldu, çalışanların çocukları için kreş ve oyun alanı inşa edildi. Nevşehir'in birçok ilçesine en modern kapalı sistem sulama tesisleri kazandırıldı. Şimdi buradan yakın zamanda Nevşehir'de hayata geçecek bir projenin de müjdesini paylaşmak istiyorum. KOP ve Kalkınma Ajansımızın desteklediği, jeotermal sağlık turizmine katkı sağlayacak 3,6 milyon lira bütçeli jeotermal su kaynaklarının iletim ve dağıtım hattı projesini kısa süre içerisinde Nevşehir turizmine kazandırmış olacağız. Gördüğünüz gibi biz Nevşehir'e sevgimizi imkanlarımızı seferber ederek gösteriyoruz, iş yaparak gösteriyoruz, eserler ortaya koyarak gösteriyoruz."

Varank, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla çok daha aydınlık günlere kavuşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım ve hep birlikte ay yıldızlı al bayrağımıza nasıl hizmet edelimin derdi, tasası içerisinde olalım. Her alanda Türkiye'de bir yatırım hamlesi var. Biz bunun meyvelerini inşallah önümüzdeki dönemde alacağız ama bunlar bir günde olmadı. Biz Türkiye'nin ihtiyacı olan altyapıları Türkiye'ye kazandırmasaydık bu yatırımlar gelmezdi. Bu katma değer oluşturulmazdı. Hani zaman zaman bizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki 'siz taşa toprağa yatırım yapıyorsunuz. Betona yatırım yapıyorsunuz.' Evet yapıyoruz ama biz taşa toprağa yatırım yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin ihmal edilmiş altyapılarına yatırım yapıyoruz. Keşke bizden önce bütün yolları birileri yapsaydı yollara para harcamasaydık. Köprülerimizi bizden önce birileri yapsaydı köprülere, tünellere harcamasaydık. Ben o yolu yapmazsam, köprüyü yapmazsam, limanları inşa etmezsem, ihracatçı malını nasıl gönderecek, nasıl satacak? Sırtına yükleyip mi götürecek? İşte o altyapılar ihmal edildiği için biz oralara yatırımlar yaptık. Ve şimdi o yatırımların karşılığını da almaya başladık."

Yapılan yatırımların önemine değinen Varank, bu yatırımların, Türkiye'nin büyüme rakamlarına burun kıvıranlara en net cevap olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla butona basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

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