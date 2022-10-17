AK Parti'den maden kazasına ilişkin 'araştırma komisyonu' kurulması teklifi
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Bartın'daki maden kazasıyla ilgili, " AK Parti grubu olarak yarın araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunacağız" dedi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 17 Ekim 2022 16:32
AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Bartın'daki maden kazasıyla ilgili, " AK Parti grubu olarak yarın araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunacağız" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız