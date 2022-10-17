Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin darbettiği diş teknisyeni gözünü kaybetti

3 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil kenarında bir parkta oturan Selahattin Yekta (40) kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Bu sırada olay yerinden geçen 4 kişi, Yekta'yı uyardıktan sonra darbetti.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Yekta'nın, burada yapılan müdahalenin ardından tedavisine Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde devam edildi.

Yaklaşık bir ay tedavi gören Yekta'nın sağ gözü, yapılan müdahalelere rağmen görme yetisini kaybetti.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu şüphelilerden E.U. (20) ve F.Y.Y'yi (18) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.Y.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- "Bu olay benim hayatımı bitirdi"

Yekta, gazetecilere yaptığı açıklamada, gözünü kaybetmesinden dolayı diş teknisyenliği işini de kaybettiğini söyledi.

Olayın tesadüfen geliştiğini belirten Yekta, "Kız arkadaşımla sahilde oturuyordum. Bir şekilde kendi aramızda münakaşamız oldu. Bunu da diğer arkadaşlar herhalde yanlış anladılar. Benim üzerime geldiler. 'Ne oluyor?' falan diye. Ben de, 'İşinize bakın' dedim ve direkt daldılar. Çok fazla bir şey gelişmedi. Sonra kız arkadaşım, 'Size ne, biz kendi aramızda tartışıyoruz' dese de onlar vurmaya devam ettiler. Sonuç olarak gözümü kaybettim." diye konuştu.

Herhangi bir cisimle vurduklarını görmediğini aktaran Yekta, doktorların sert bir cisimle vurulduğunu söylediklerini kaydetti.

Emniyetin konu üzerinde ciddi bir şekilde durduğunu anlatan Yekta, "Birkaç kişiyi almışlar. Ben ilk bana vuran kişiyi gördüm, diğerlerini de kız arkadaşım biliyor. Ben daha önce hiç sabıkası olmayan biriyim, kız arkadaşımı da neden döveyim ki? Zaten kız arkadaşım da araya girdi olay sırasında. Kendisi de bir iki yumruk yedi. Ben diş teknisyeni bir vatandaşım. Bu olay benim hayatımı bitirdi. Ben daha ne diyeyim ki?" İfadelerini kullandı.