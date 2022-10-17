Bu üniversiteden 4 bilim insani 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan ve 190 bini aşkın bilim insanının değerlendirmeye alındığı çalışmalarda nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve atıf alan makale sayısı gibi kriterlerin ele alındığı kaydedildi.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinin "Kariyer boyu etki" ve "2021 etki sıralaması" olarak iki kategoride listelendiği belirtilen açıklamada, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz Arslan ve Doç. Dr. Mesut Işık ile Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Çağlayan'ın akademik çalışmalarıyla listede yer aldığı bildirildi.

Prof. Dr. Beydemir, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitede yapılan bilimsel çalışmaların ve bu çalışmaların sonuçlarından memnuniyetini ifade ederek, "Üniversitemizde yapılan her türlü bilimsel çalışmayı maddi ve manevi olarak destekliyoruz. Bilimsel Araştırma Proje desteklerimizi ciddi oranda artırdık. Önümüzdeki süreçte üniversitemizin adının daha sık ve daha nitelikli anılacağına inanıyorum. 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girmeye hak kazanan akademik personelimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.