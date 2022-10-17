Okulun temel kazısında ortaya çıkmıştı, tahrip edildi

Tokat'ta depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi boşaltılarak, iş makineleri tarafından yıkıldı. Yeni okul yapılması için başlatılan temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine inşaat çalışmaları durdurularak, Tokat Müzesi tarafından çalışma yapıldı. Kazı çalışmalarında eski bir yapının duvarında haç işareti olan taş bulundu. Ayrıca bir oda büyüklüğünde bir yapı ile su tahliyeye sistemi gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 4 ay önce kazı çalışmaları durduruldu. Sultan II. Beyazıt'ın Hazinedar Başısı Firuz Ağa tarafından H. 890 (M.1485) tarihinde yaptırılan Tahtakale Hamamı'na ait olduğu tahmin edilen kalıntıların olduğu alan ise korumasız kaldı. Kazının yapıldığı alana giren kişi veya kişilerce su tahliye sisteminin bir bölümün kırılarak tahrip edildi. Haç işareti olan taşın ise müze müdürlüğü yetkilileri tarafından bulunduğu yerden alınarak korumaya alındığı öğrenildi.

Vatandaşlar önlem alınmasını istiyor

Çok sayıda kemik parçasının çevreye saçıldığı bölgede vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Hasan Demir, yıkılan okulun bulunduğu alanın viraneye döndüğünü söyledi. Kazı yapılan alanın etrafının açık bırakılarak herhangi bir önlem alınmadığını belirten Demir, "Buranın ne olacağı belli değil. Kazı yapılıp bırakıldı, akıbetini bilemiyoruz. Etrafına güvenlik şeridi çekilmişti. Onlar da zamanla koptu, çocuklar buraya girip çıkıyor. Burası çöp yığını gibi oldu kaldı. Biran önce ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanan alanın Milli Eğitim Müdürlüğünden Müze Müdürlüğüne tahsis edilmesi bekleniyor.