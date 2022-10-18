'O basınçla 2 metre fırladım: Yüzlerce kez alarm çaldı'

Türkiye'yi yasa boğan grizu faciasından sağ kurtulan ve canlarını hiçe sayıp arkadaşlarına yardım etmek için patlamanın yaşandığı ocağa koşan madenciler, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. 7 yıllık maden işçisi Bayram Karakabak patlamadan saniyelerle kurtulanlardan biri. -300 metrede eğitimlerde öğrendiklerini uyguladığını anlatan Karakabak "Ama tatbikata hiç benzemiyordu" dedi. 16.00-24.00 vardiyasında çalışan Karakabak, o dakikaları anlatırken patlamayı adeta yeniden yaşadı:

MAHŞER YERİ GİBİYDİ

"İlk anda patlama sesi geldi. Önce hafif bir esinti hissettim. Ardından büyük bir basınç oluştu. Sesin geldiği yöne arkamı döndüm. O kadar kuvvetli bir basınca maruz kaldım ki bulunduğum yerden 1-2 metre fırlayıp yere düştüm. Başımdaki baret uçtu, göz gözü görmüyordu. Ayağa kalktım, ışığımı açtım, yeri bile göremiyordum. Baretimi bulamadım, bas konuş cihazıyla arkadaşlarıma durumlarını sordum. Cevap veren oldu, cevap veremeyen oldu. Tıpkı mahşer yeri gibiydi."

ARKADAŞLARIN DA ÇIKTI MI BABA?

"İlk işim havalandırmayı kontrol etmek oldu. Çalıştığını anlayınca eğitimlerimizi uygulamaya başladım. Madeni tahliye etmemiz lazımdı. Yukarı çıktıktça önümü görmeye başladım. 1,5 kilometre yürüyüp çıkış noktasına vardık. Patlamadan 15-20 dakika sonra yeryüzüne ulaştık. Bir kızım var, beni görünce boynuma sarılıp ağladı. 'Arkadaşların da çıktı mı baba' diye sordu. 'Onlar da kızlarına sarılır mı' dedi bana."

KİMSE KENDİNİ DÜŞÜNMÜYORDU

Ocak dışında olan madenciler de patlama haberiyle arkadaşlarının yardımına koştu. Onlardan biri de saat 15.00'te mesaisi biten barutçu Sedat Akgün. Akgün, "O madeni en iyi bilenlerden biri olarak madene indim. Benimle beraber 3 kişi daha vardı. Yürümek imkansız hale gelmişti. İlk etapta yaşayanlara öncelik verdik. 5 kişiyi dışarı çıkarmayı başardık. 2'si vefat etti, 3'ü İstanbul'da yoğun bakımda. Dışarı çıktıktan sonra 'Tekrar girme' dediler. 'Arkadaşlarımı yalnız bırakamam' deyip tekrar girdim" dedi.

Kuyu kazım personeli olan ve patlama esnasında dışarıda bulunan Muhammet Şenyerli ise şunları anlattı: "Ben işimi bitirdikten sonra patlama oldu. O an kimse kendini düşünmüyordu. Yukarı çıkan yaralılardan bazıları, kırıkları ve açık yaraları olmasına rağmen 'Beni bırakın, aşağıya yardım edin. Daha zor durumda olanlar var' dediler."

Uyarı sistemi çalışıyordu

Madenin izleme merkezi 7 gün 24 saat işlediği verilerle işçilerin güvenliğini sağlıyordu. Madenin içerisinde lokal nok

Ali Kürşad Büyükata