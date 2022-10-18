Fabrikada çalışan 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2022 07:48
Alınan bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.
54 işçi, olay yerine çağrılan ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız