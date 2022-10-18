Kamu idarelerinin elektronik ortamdaki harcamalarına ilişkin düzenleme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının harcamaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesine ilişkin hükümleri içeren "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Bakanlık uygulamaları ile bu uygulamalar dışındaki sistemler üzerinden ödeme emri belgesi (ÖEB) ve kanıtlayıcı belgelerin hazırlanarak muhasebeye iletilmesine ilişkin hükümleri kapsıyor.

Buna göre, ÖEB ve kanıtlayıcı belgeler elektronik ortamda muhafaza edilecek. Taranarak elektronik ortama taşınan ıslak imzalı kanıtlayıcı belgelerin muhafaza sorumluluğu harcama birimlerinde olacak. ÖEB ve kanıtlayıcı belgelerin yetkili birimlere ibrazı harcama birimlerinin sorumluluğunda gerçekleştirilecek.

Elektronik ortamda harcama sürecinin yürütüldüğü uygulamalar Sayıştayın erişimine açık tutulacak. Bakanlık uygulamaları dışındaki merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin uygulamaları ile Bakanlık uygulamalarında yer alan belgeler arasında uyuşmazlık olması durumunda Bakanlık kayıtları esas alınacak.