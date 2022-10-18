Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2022 09:50
Sisin etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde ikazda bulunuyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız