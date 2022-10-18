Kapadokya'da balon kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı.

Nevşehir' in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonunun Kavak beldesi Killik bölgesinde rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.