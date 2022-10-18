Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2022 11:02
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen T.B, N.B. ve H.B.A yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız