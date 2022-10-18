FETÖ'nün güncel yapılanmasında 59 ilde 704 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ekim 2022 12:41
Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde dev operasyonun detaylarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. "Gazi Turgut Aslan" adı verilen operasyon çerçevesinde 704 gözaltı talimatından 543'ünün gözaltına alındığını açıkladı.
Operasyona 15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü hainler tarafından rehin alınıp başına ateş edilen dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın ismi verildi.Başkent'te büyük FETÖ operasyonu: 87 kişiye gözaltı kararı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız