Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2022 14:17
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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