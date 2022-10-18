Sağlık-Sen üniversite şubesi üyeleri: Hakkımızı istiyoruz

Sağlık-Sen Elazığ Üniversite Şubesi üyeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi poliklinikleri önünde eylem yaptı. Sağlık Sen Elazığ Üniversite Şubesi Başkanı Ahmet Burak Aygüneş, sağlık çalışanlarının ücrette adaletsizlik yaşadıklarını kaydederek iyileştirmeden maruz kaldıklarını söyledi.

AYGÜNEŞ: "SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADALETSİZLİĞE MARUZ KALMIŞTIR"

Sağlık Sen Elazığ Üniversite Şubesi Başkanı Ahmet Burak Aygüneş, Fırat Üniversite Hastanesi'nde ve Diş Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının mağdur olduğunu kaydederek; " Sağlık hizmeti; kamunun vatandaşlarına vermekle yükümlü olduğu hizmetlerin en önemlisi arasında yer almaktadır. Kamunun önemli paydaşlarından olan üniversite hastanemiz bölgemize ve şehrimize hizmetini üçüncü basamak bir sağlık kuruluşu olarak vermektedir. Alanında uzman öğretim üyeleri ve sağlık çalışanlarıyla hastanemiz bölge halkı tarafından tercih edilirken ilk sırada yer almaktaydı. Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı hastanelerde eksikler olsa da döner sermayeyle alakalı düzenlemeler yapmış, sağlık çalışanları olarak kısmen pozitif kazanımlar elde edilmiş olsa da YÖK e bağlı üniversite hastanemizde bu kazanımlar önce mevzuat ve yönetmelik engeline takılmış sonrada mevcut yönetimin engeline takılmıştır. Gerek Üniversite hastanemiz de gerekse diş hastanemiz de görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu iyileştirmede hakkı olanı alamayarak, mağduriyete ve ciddi maddi adaletsizliğe maruz kalmıştır" dedi.

"ELEMAN EKSİKLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Aygüneş, hastanede eleman eksikliği olduğunu ileri sürerek; "Hastanemiz kliniklerinin çoğunda eleman eksikliği hala devam ediyor olup, başka hastanelere kıyasla sağlık çalışanı başına düşen hasta sayısının standartların uzağında olduğunu bir kez de buradan dile getiriyoruz. " ifadelerini kullandı

UYGULAMAYA SON VERMELERİNİ TALEP EDİYORUZ

" Bizler huzurlu çalışma ortamında, etkin, kaliteli bakım vermek istiyoruz." diyen Sağlık Sen Elazığ Üniversite Şubesi Başkanı Ahmet Burak Aygüneş, " Hastane yönetiminin halihazırda uygulamaya devam ettirmekte ısrar ettiği çalışanların giriş çıkışlarında parmak izi ile kontrolünün sağlanması konusunda da yönetimimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanununu yok sayması ve yaptığımız görüşmeler sonrasında personelin işe giriş-çıkış takibini sağlamak adına biyometrik veri işleyen sistemler yerine yasal bir dayanağı olmayan ıslak imzaya zorlar bir anket sunmasını eleştiriyor ve bir an önce bu uygulamaya son vermelerini talep ediyoruz" dedi

"HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Sağlık Sen olarak mücadele ve hak arayışlarına devam edeceklerini belirten Aygüneş, "Hastane yönetimine burada bir kez daha soruyoruz. Çalışma koşullarında herhangi bir iyileştirme yapmadan neden sürekli elimizi taşın altına koymamızı bekliyor? Kendilerini değil bizi tatmin edeceğini düşündüğü herhangi bir çalışmaları var mı? Sistemin bütün yükünü omuzlayan bizi mutlu etmek yerine sürekli olumsuz kararlarla motivasyonumuzu düşürmekteki kazanımınız nedir? Ödenek sorusunu sorduğumuz zaman bütçenin yetersiz olduğu cevabını alıyoruz. Bütçe yetersizliğini kabul etmiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Bu sorulara kurumumuzdaki her çalışanımız olumlu cevap alana kadar Sağlık Sen olarak mücadele ve hak arayışımıza devam edeceğiz" diye konuştu