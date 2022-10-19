Ölüm sessizliği: Askılarda havluları dolapların altında terlikleri duruyor

Grizu patlamasından sonra durdurulan Amasra'daki maden ocağında komuta odası işbaşında. Ancak mesai değişiminde madencilerin yorgunluğunu atıp sohbet ettiği soyunma odalarında derin bir sessizlik hakim. Yeni Şafak, facianın ardından sessizliğe bürünen soyunma, kurutma ve teçhizat odalarına girdi.

BARET LAMBALARI SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Madencilerin yer altındaki çalışmalarında vazgeçilmezi aydınlatma. Tüneller aydınlatılsa da baretlerindeki lamba onlar için çok önemli. Hazırlık salonunda lambalar sıralanmış vaziyette adeta gelecekteki sahiplerini bekliyor.

ŞARJ ÜNİTELERİNDE İSİMLERİ YAZILI

İşçileri metan ve karbonmonoksit gibi zehirli gazlara karşı uyaran MX-4 cihazı da kritik önemde. Madene girerken işçilerin bellerine taktıkları bu cihazların şarjı şansa bırakılmıyor. Baret aydınlatmalarının bulunduğu salonun bir köşesi, özel olarak bu cihazların şarj üniteleri için hazırlanmış. Her ünitede bir madencinin ismi yazılı.

Vardiyalarını tamamlayan madenciler kömürün siyah tozundan buradaki duşlarda kurtuluyor. Islak havlular ise bir sonraki gün yeniden kullanılmak üzere havalandırma odasına asılıyor. Dolapların altında madencilerin terlikleri duruyor. Atılan her adımda, yer altının ve kömürün rengini görmek, kokusunu hissetmek mümkün.

HER KÖŞEDE UYARI LEVHASI VAR

İşçilerin madene girmek için hazırlandığı soyunma odasından, ocağa inene kadar her noktada belki yüzlerce uyarı levhası bulunuyor. "Maskeni Kullan! Baretini giy! Emniyet tedbirini almadan işe başlama" bu uyarıların en sık olanı.

Ali Kürşat Büyükada