Erdoğan'ın ertelenen Diyarbakır ziyareti pazar günü

Ziyarette 'Toplumsal kucaklaşma' konusunda önemli mesajlar verilmesi bekleniyor. 12 Eylül darbesinde adı işkencelerle anılan Diyarbakır cezaevinin müzeye dönüştürülmesi kararı da yine bu ziyaret sırasında açıklanacak. Toplumun hafızasında derin yaralar açan Diyarbakır Cezaevi, Erdoğan'ın ziyareti öncesi geçen hafta içinde boşaltılmıştı.

Erdoğan'ın Diyarbakır programına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da eşlik edecek. Müzeye dönüştürülmesi projesi dahilinde Bakan Bozdağ cezaevinin sembolik anahtarını Kültür Bakanı Ersoy'a verecek.

Cezaevinin Ankara Ulucanlar cezaevine benzer bir yapıda olacağı, geçmişte yaşanan olayların da anlatıldığı bir müze haline getirilerek, halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.