Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak



Önümüzdeki günlerde çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili hayata geçirilecek olan 3 önemli düzenlemede sona gelindi. Bunlar içinde yer alan EYT ise emekli olmak için bekleyen milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirirken yapılan çalışmalarla formül netleşmeye başladı. Üzerinde çalışılan EYT düzenlemesinde önemli bir emeklilik sistemi ile kısa süre içerisinde emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş emekli olmuş olacak. İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları ve kademeli emeklilik sistemi



KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ

EYT düzenlemesine ilişkin edinilen son dakika haberine göre üzerinde durulan formül ilk aşamada yaklaşık 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanmasını sağlaycak.



Kademeli emeklilik sisteminin ayrıntıları şöyle;

AŞAMA AŞAMA 4-4.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT'de sonlanma aşamasına getirilen çalışmaya göre 1999 yılından önce işe başlayanlardan 25 yılını dolduran erkekler ile 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.



EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı.



Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.



EMEKLİ OLANLAR İÇİN DE ÖNEMLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ

Diğer yandan maaşlarla ilgili düzenleme de merakla bekleniyor. Burada ise çalışmaya temel alınan ilke en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi olarak görünüyor.



AK Parti şu an 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor.



Vatandaşın emekli aylığı ile ilgili beklentisi ilgili bakanlıklar ve Başkan Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı bazı hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.



BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, emekli, çalışan ve dar gelirlinin durumlarının düzeltilmesi için gelecek günlerde 3 önemli düzenleme yapılması gündeme geldi.



Ayrıca sözleşmeli personel düzenlemesinde kamuya ait çağrı merkezlerinin dahil edilmesi planlanıyor. Böylece kamuda çalışan 600 bin sözleşmeli personel kadroya alınmış olacak.



3600 EMEKLİLİKLERİ ARTIRACAK

3600 gösterge düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyi bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüzbinlerce kişi olduğu belirtiliyor.

Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımlar olacağı için kamuya alınacak personel sayısının oldukça yüksek olması bekleniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN