Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor

Dün 18,52-18,61 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü de 18,5866 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,5900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,2790'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 20,9960'tan satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,1 azalışla 112'nin hemen altından kapanmasının ardından bugün yüzde 0,4'lük artışla 112,4 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 0,9830'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilerin küresel çapta risk iştahını desteklediğini belirterek, süregelen riskler nedeniyle varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edebileceğini söyledi.

İngiltere'de açıklanan enflasyon verilerinin yüzde 10,1 ile 40 yılın zirvesine çıkmasının ardından merkez bankalarının "şahin" para politikalarını sürdüreceği beklentilerinin de güçlendiğine işaret eden analistler, bugünün veri gündeminde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Halihazırda para piyasalarında Fed'in kasım ve aralık toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fiyatlamalar açısından bundan sonraki süreçte, faiz artırım büyüklüğünde 75 baz puandan ne zaman 25-50 baz puana geçileceğine dair sinyallerin etkili olacağı öngörülüyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 27 Ekim'deki toplantısında faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi, İngiltere Merkez Bankası'nın ise 3 Kasım'da 100 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmesi bekleniyor.