Diyanet, yurt genelinde sanat atölyeleri açacak

- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde sanat atölyeleri açılacak.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce, il ve ilçe müftülükleri bünyesinde kurulacak atölyelerle Türk İslam sanatlarının estetik anlayışını gelecek nesillere aktarmak ve yaygınlaştırmak hedefleniyor.

Halk eğitim merkezleri ve gönüllü belediyelerle iş birliği içinde yürütülecek sanat atölyelerinde, dini musiki, ney, hüsnühat, ebru, tezhip, minyatür, sahne sanatları, drama gibi sanat dallarında eğitimler verilecek.

Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine, insanın din ve dini değerlerle buluşmasında, sanatın önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

İslam geleneğinde geçmişten bu yana çok sayıda sanatın icra edildiğini anımsatan Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığının aynı amaçla Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığını kurduğunu bildirdi.

Diyanet personelinin ve vatandaşların sanata ilgisini keşfetmeyi ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Kurt, "Ülkemizin dört bir köşesinde, il ve ilçe müftülüklerimizin öncülüğünde, insanımızı sanatla buluşturmak ve buradan hareketle onları dini değerlerimizle buluşturmak üzere sanatsal faaliyetlere başladık." dedi.

Fatih Kurt, Ankara'da başlatılan pilot sanat atölyeleri uygulamasını, birçok il ve ilçede hayata geçireceklerini bildirdi.

Bu sanat alanlarının üstatlarından eğitim alan sanatkarlar bulunduğunu söyleyen Kurt, "Bu alanda zengin bir insan kaynağına sahibiz. Burada görev alacak kişilerin başkanlığımızın personeli olması şart değil. İşin erbabı olan, ehliyetli, liyakatli sanatkarlarımızla insanlarımızı, gençlerimizi buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kurt, atölyeleri oluşturmak için vatandaşların taleplerinin yanı sıra uygun mekanın da olması gerektiğini belirtti.

Bu eğitsel faaliyet için katılımcıların ilgisinin de önemli olduğunu ifade eden Kurt, "Biz öncülük yapacağız, vatandaşlarımızın ilgisi ve takibiyle de bu hizmetimizi sürdürmek ve halkımızın her kesimine ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Gençlerin Türk İslam sanatlarına yönelik ilgilerini artırmak istediklerini anlatan Kurt, geçmişte icra edilmiş birçok sanatsal faaliyeti bugüne taşımak istediklerinin altını çizdi.

Kurt, "Sanat atölyelerinin daha çok mekanda daha çok kişiye ulaşması için gayret içerisindeyiz. Ortaya koyduğumuz gayretin temeli budur." değerlendirmesini yaptı.