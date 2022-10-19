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Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak

2023 bütçesinden personel giderleri için aslan payını, 297,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı aldı- Sağlık Bakanlığı 137,4 milyar lirayla ikinci sırada yer alırken, Milli Savunma Bakanlığına personel giderleri için 88 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 81,1 milyar lira kaynak öngörüldü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 12:19
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Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yılı toplamda 952,3 milyar lira nakdi ödeme öngörülüyor.

AA muhabirinin 4 trilyon 470 milyar liralık 2023 yılı bütçesinden derlediği bilgilere göre, personel giderleri toplam bütçenin yüzde 21,3'sine karşılık geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için ayrılan 297,4 milyar lira ile bütçeden aslan payını alırken, Sağlık Bakanlığı personeline 137,4 milyar lira ödeme yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı 88 milyar lirayla 3. sırada bulunurken Emniyet Genel Müdürlüğüne 81,1 milyar lira kaynak ayrıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışanlarına 3,5 milyar lira, Cumhurbaşkanlığının 940 milyon lira, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının da 127 milyon lira ödeme yapması planlanıyor.

- Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli kurumlar gelecek yıl personeline 116,4 milyar lira ödeme öngörürken buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları 86,3 milyar lirayı personeline verecek. Özel bütçeli kurumlardan bu kalemde en çok ödemeyi ise Karayolları Genel Müdürlüğü 7,5 milyar lirayla gerçekleştirecek. Devlet Su İşleri de 6,5 milyar lira ödeme yapacak.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarının 3 milyar 94 milyon lira personel ödemesi yapması planlanırken bu kategoride 650 milyon lira ile Bankacılık Düzenleme ve Deneteme Kurumu, ardından 620,5 milyon lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilk 2 sırayı alıyor.

En az personel ödemesi yapılması öngörülen iki kurum ise 72,9 milyon lira ile Milli Güvenlik Sekreterliği, 62,5 milyon lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı oldu.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden sosyal güvenlik primleriyle birlikte personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira ayrıldı.

Mal ve hizmet giderleri 318,7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315,8 milyar, sermaye transferleri 37,3 milyar, borç verme giderleri 359,2 milyar, yedek ödenekler 88,2 milyar, faiz giderleri 565,6 milyar lira olarak öngörüldü.

2023 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (bin lira):

KURUMLARPERSONEL GİDERLERİSOS. GÜV. DEVLET PRİMİ GİDERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ3.547.645453.073
CUMHURBAŞKANLIĞI940.334108.386
ANAYASA MAHKEMESİ126.92516.171
YARGITAY701.845100.566
DANIŞTAY499.60566.040
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU224.01028.850
SAYIŞTAY897.864123.482
ADALET BAKANLIĞI41.696.2276.227.157
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI88.005.94713.367.434
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI16.883.3744.126.326
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI7.132.718483.241
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI6.166.701919.022
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI297.420.91345.175.633
SAĞLIK BAKANLIĞI137.405.16421.520.972
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI913.879175.985
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI11.282.2432.233.573
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI334.58953.828
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI3.782.573655.091
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI1.005.290161.803
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI4.257.365756.980
TİCARET BAKANLIĞI4.592.150651.076
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI632.807112.977
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI16.650.0552.973.652
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ72.91911.255
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI3.984.486405.098
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI54.165.9436.443.445
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI2.241.777323.685
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ81.135.60215.177.140
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI28.779.3645.032.757
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI1.520.040251.861
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI8.598.5811.440.000
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2.326.297533.688
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ539.590125.888
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI2.109.980428.585
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI129.09116.997
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI199.40837.087
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI264.60732.549
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI402.00075.486
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI237.38733.864
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI928.299122.323
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI67.45010.713
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR (I SAYILI CETVEL)832.803.044130.993.739
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL)116.409.97818.934.634
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL)3.094.816463.789
I+II+III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI952.307.838150.392.162
ÖZEL BÜTÇELERE VE DDK'LARA HAZİNE YARDIMI00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR00
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI 952.307.838150.392.162
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