Köpekler, İstanbul'un göbeğinde turistlere saldırı
İstanbul'da 20 başı boş köpek Eminönü'de Rus turistlere saldırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ekim 2022 12:45
Gazeteci Cüneyt Polat, İstanbul Eminönü'nde sokak köpeklerinin Rus turistlere saldırmasına şahit oldu.
Köpeklerin turistlere saldırısına şahit olan Polat, yaralananları hastaneye götürdü.
Sosyal medya hesabında yaşananlara tepki gösteren Polat, başıboş köpek sorununa çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
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Dünyaya rezil oluyoruz. Rus turistlere İstanbul'un göbeğinde 20 sokak köpeği saldırdı. Aracıma aldım, şu an hastaneye gidiyoruz. Tam bir rezalet. Toplayın artık şunları! pic.twitter.com/OsIiv3pmWsA. Cüneyt POLAT 🇹🇷 (@aybers) October 19, 2022