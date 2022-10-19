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Akşener: Bu yasa bir istibdat yasasıdır

Akşener: Bu yasa bir istibdat yasasıdır. Aziz milletimiz ne darbeler ne baskılar gördü de susmadı, sizin bu uyduruk yasanızla mı susacak? Dün nasıl gittilerse siz de tıpış tıpış gideceksiniz. İstibdat meraklıları nasıl gittiyse siz de gideceksiniz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ekim 2022 13:23
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Akşener: Bu yasa bir istibdat yasasıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

"41 madenci kardeşimizi kaybettik. Başımız sağolsun" diye sözlerine başlayan Akşener, "Kazanın ardından ben de Amasra'ya gittim. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Kardeşlerimizi ahirete uğurladık" diye konuştu.

Partideki hukukçulara seslenen Akşener, "Hiçbir şey almanda ailelerin hukukunu savunmak sizin görevinizdir" diye seslendi.

Sayıştay raporuna ve iş müfettişlerinin uyarılarına dikkat çeken Akşener, "Maden işçileri bile uyarmış ama Sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer kıllarını kıpırdatmamışlar. Felaketi öylesine izlemişler. Sonuç 41 kardeşimizi daha kurban verdik. Bu kor yüreğimize daha önce de düştü" dedi.

"ÖNCE TEDBİR"

İYİ Parti lideri Akşener, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu felaketten bile başarı hikayesi çıkarmayı başardı. Ölümden de başarı hikayesi çıkarmaya kalktı. Empatiye yabancı olan bu arkadaş, Soma'da, 'Ölüm bu işin fıtratında var' demişti. Bu sefer de 'Çok şükür 24 saat geçmeden 41'inci şehidimize ulaştık. Bizler kadere inanan insanların, bunlar olacaktır' dedi. Her tür tedbiri aldıktan sonra hamd olsun hepimiz kadere iman edenlerdeniz. Ancak tevekkül tembelliğe açılan bir kapı değildir. Önce tedbir sonra tevekkül" ifadelerini kullandı.

"BU DA MI KADER?"

"İmanımızı sömürmeye kalkmak kimsenin haddi değildir" diyen Akşener, "Bir kazanın tüm şartları oluşmuş ve sen tedbir almıyorsan şartlar yerine gelir. 7 Ocak 2013'te Kozlu'da metan gazı patlaması oldu. Uzun süren yargı süreci başladı. Taşeron işi aksatmış, ekipleri göndermemiş. Tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Şirkette işin üstünü örtmüş. Yargı dedi ki 'Müessese müdürü tali kusurlu' dedi ve 4 yıl hapis verdi. Aileler isyan ettiler. Mahkeme, 4 yıllık hapis cezasını para cezasına çevirdi. O müessese müdürü ne oldu, TTK Genel Müdür olarak atandı. 8 canımızı kaybettiğimiz olayda ceza alan bir kişi kurumun en tepesine oturtuldu. Bu da mı kader Sayın Erdoğan?

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maden senin bakanın hesap sorsana, 'Nerede tedbirler' desene. İşine gelmediğinde kader diyemezsin. Maden işçisine ölümü kader diye kabullendiremezsin. Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir Cumhurbaşkanı, tabutların başlarında siyasi nutuklar atamaz. Liyakatli ve ciddiyet sahibi bir Cumhurbaşkanı duruş ve icraatla övünür."

"DÜNYA ORTALAMASININ 20 KATI"

İYİ Parti lideri Akşener, "Soma'dan sonra geçen 6 yılda her yıl madenlerimizde çalışan 100 bin işçimizden 53'ünü iş kazalarında yitirmişiz. Dünya kömür madeninde yeni standartlar belirliyor. Alınan tedbirlerle ölüm oranları hızla düştü. Türkiye'deki ölüm riski dünya ortalamasının 20 katından fazla. Sayın Erdoğan buna fıtrat da kader de diyemezsin. Senin atadığın beceriksiz yöneticilerin asli görevi ölümleri engellemektir. Atılacak adımlar, alınacak tedbirler belli. Hamaseti bırakıp işinizi yapacaksınız. Yapamıyorsanız da çekip gideceksiniz" dedi.

Akşener, "Soma'nın üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen haklarında soruşturma başlatılan kamu görevlileri için 1,5 yıldır iddianame hazırlanmadı. Madenin sahibi ise 4,5 yıl sonra hapisten çıktı. Bu işin fıtratında ölüm yok. Bu acıları yaşıyorsak, iktidar ders almadığı için yaşıyoruz" diye konuştu.

2023 BÜTÇESİ

KAPAT [X]

2023 bütçesini değerlendiren Meral Akşener, "Muhteşem ekonomi yönetimi sayesinde tüketici enflasyonu yüzde 83,5'a ulaştı. Enflasyon öngörülenin 74 puan üzerinde gerçekleşti. Ama gözünde ışıltı var adamın. Bu arkadaşları öngörü kabiliyetleri için tebrik etmek istiyorum. Muhteşem ikilinin 2022 için hedeflediği dolar kuru 9,27 kuruştu, şimdi 18,6 kuruş. Benzer başarıyı cari açıkta görüyoruz. Cari açık 18,6 milyar dolar planlanmıştı, ilk 8 ayda 40 milyar dolar cari açık verildi" diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten olağanüstü yönetim becerisi. 2022 yılında bütçe açığının 278 milyar lira olmasını hedeflemişlerdi, bütçe açığı 461 milyar lira olacak diyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı istatistiğine göre bütçe 33 milyar fazla vermiş. Çünkü eylülde 78,6 milyar lira açık verilmiş. Bütçe açıklarının şahlanarak devam edeceğini görüyoruz. 2022 bütçesinde toplam harcamalar için ödenek 1,751 milyar liraydı. Şimdi ise harcamaların 3 trilyona ulaşacağı ifade ediliyor.

Tarih yazıyoruz diye gezenlerin öngörüsüzlük kitabı yazdığına şahit oluyoruz. Toplam faiz ödemesi 640 milyar lirayı aşacak. İşte size Nass. Devletin bütçesinden 5 kuruş çıkmıyor diye pazarlanan KÖİ'lere ödenecek 43 milyar liranın 53 milyar lirayı bulması bekleniyor. Peki bunlar nasıl karşılanacak, daha fazla vergiyle karşılanacak.

İçinde milletin hayrına hiçbir şey olmayan bu bütçe israf, yandaş bütçesinden ibarettir."

"İKTİDARI KAYBETMEKTEN KORKUYORLAR"

İYİ Parti lideri Akşener, "Korku çok kuvvetli bir duygudur. En çok da sahibini vurur. Neden çok korkuyorsanız, etrafınıza da korku salmaya çalışırsınız. İktidarın korku üzerinden hakimiyet oluşturma çabası da bundan kaynaklanıyor. Yalanların meydana saçılmasından korkuyorlar. Saray'daki sefanın bitmesinden korkuyorlar. İktidarı kaybetmekten korkuyorlar. Artık bizzat oylarıyla seçildikleri milletimizden korkuyorlar. Anne-babalardan korkuyorlar. Çiftçilerimizden korkuyorlar. Gençlerimizden korkuyorlar. Gazetecilerimizden korkuyorlar. İşte bu yüzden de her korkanın yaptığı gibi onlar da baskı ve zorbalığa sarılıyorlar. Onlardan daha çok korkarsak kazanabileceklerine inanıyorlar. Korkma diye yazılan hikayemizi, irademizi, kudretimizi, gönlümüzü unutuyorlar" dedi.

DEZENFORMASYON YASASI

Dezenformasyon yasasına sert tepki gösteren Akşener, "Tüm itirazlarımıza rağmen utanmadan sıkılmadan sansür yasasını Meclis'ten geçirdiler. Bu yasa bir utanç vesikası olarak kalacaktır. Tarihinin hiçbir döneminde esaret kabul etmeyen bir millete pranga vurmaya çalışan aymazlığı ne tarih ne millet unutmayacak" ifadelerini kullandı.

"Açıkça ilan ediyorum" diye sözlerini sürdüren Akşener "Bu yasa bir istibdat yasasıdır. Aziz milletimiz ne darbeler ne baskılar gördü de susmadı, sizin bu uyduruk yasanızla mı susacak? Dün nasıl gittilerse siz de tıpış tıpış gideceksiniz. İstibdat meraklıları nasıl gittiyse siz de gideceksiniz" dedi.

KÜRŞAD ZORLU İYİ PARTİ'YE KATILDI

Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, İYİ Parti'ye katıldı. Prof. Zorlu'ya rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı.

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