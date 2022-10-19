Bakan Ersoy, öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşiyle bir araya geldi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kardeşi Pınar Şener Harput ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 13:43
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren sanatçı Onur Şener'in kardeşi Sayın Pınar Şener Harput ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Sanatçımızın kederli ailesinin yanındayız, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız