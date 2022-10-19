Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 14:10
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Denetimlerde Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen Z.C, S.E, M.B, S.E ve G.B yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız