Polis yıkıma engel olmak isteyen vatandaşı el öperek ikna etti

Meşrutiyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki metruk binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Ancak binaya giden yol olmaması üzerine planda yaya yolu olarak gözüken güzergahtan yol açılıp binaya ulaşılması için başvurulan mahkeme, yolun açılmasına karar verdi. Karara itiraz eden mahalle sakinleri, yol açılması sırasında evlerinin zarar göreceği endişesiyle iş makinesine engel olmak istedi. Belediye ve emniyet yetkililerinin uzun süren ikna çabalarının ardından çalışmalara başlandı. Mahalle sakinleri, iş makinesinin evlerinin bulunduğu alandan açmak istediği yola oturarak tepkisini sürdürdü. Bu sırada çevik kuvvet ve toplum destekli polisler de olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir mahalle sakini, oturarak tepkisini sürdürdüğü sırada kendisinden kalkmasını isteyen polis memuruna, "Ben bir anneyim. Beni üzmeyin" dedi. Bunun üzerine polis memuru mahalle sakininin elini öptü. Devam eden diyalogların ardından mahalle sakini bulunduğu yerden kalkarak tepkisini apartmanın önünde sürdürdü.

İki apartman arasında asılı bulunan Türk bayraklarının da alınmasının ardından yol açılması için çalışmalara başlandı.