Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama dolayısıyla yayımladığı taziye mesajı için Zelenskiy'e teşekkür etti.