Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak?

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2 yıl uzatıldı
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi 2 yıl uzatıldı
Son Dakika, %0 Faizli 10.000 TL
Son Dakika, %0 Faizli 10.000 TL
Sponsorlu İçerik
TBMM'de kabul edildi: Amasra için araştırma komisyonu kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Amasra için araştırma komisyonu kurulacak
Bakan Koca ve Sağlık Müdüründen 'maden ocağı patlaması yaralarına' dair açıklama
Bakan Koca ve Sağlık Müdüründen 'maden ocağı patlaması yaralarına' dair açıklama
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık' haberine açıklama
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 Dakikalık Karanlık' haberine açıklama
PMYO 1. yedek planlama sonuçları açıklandı
PMYO 1. yedek planlama sonuçları açıklandı
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
Alanya'da görev yapan savcı otelde ölü bulundu
Alanya'da görev yapan savcı otelde ölü bulundu
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Antalya merkezli 10 ilde büyük FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Antalya merkezli 10 ilde büyük FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçimde çık karşıma' çağrısı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'seçimde çık karşıma' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Çelebi'ye rozetini taktı
Köpekler, İstanbul'un göbeğinde turistlere saldırı
Köpekler, İstanbul'un göbeğinde turistlere saldırı
Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak
Kamu personeline 1 trilyon liraya yakın nakdi ödeme yapılacak
Bakan Bilgin: Yeni teklif 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacak
Bakan Bilgin: Yeni teklif 2003 sonrası tüm maden kazalarını kapsayacak
Bakan Nebati'den BES açıklaması
Bakan Nebati'den BES açıklaması
Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı
Sızıntı tespit edilen çöp tesisi soruşturmasında il müdürü görevden alındı
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı olacak
YÖK'ten korsan tez avı! 17 internet sitesi hakkında suç duyurusu
YÖK'ten korsan tez avı! 17 internet sitesi hakkında suç duyurusu
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
Kademeli emeklilik sistemi ile 4.5 milyon kişi emekli olacak
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
HDP'li Semra Güzel'in vekilliği düşüyor
Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro
Bazı bakanlık ve kurumlara 1509 yeni kadro
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'asgari ücret' açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'asgari ücret' açıklaması
Kamuda 'kağıt belge' ortadan kalkacak
Kamuda 'kağıt belge' ortadan kalkacak
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
FETÖ'nün para transfer yöntemleri deşifre edildi
Kanun teklifi TBMM'de: İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
Kanun teklifi TBMM'de: İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil
Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil
Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Erdoğan: Yaz stajı ücretini asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz
Başkentte özel halk otobüsleri seferlere yeniden başladı
Başkentte özel halk otobüsleri seferlere yeniden başladı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnşallah önümüzdeki süreçte seçim tarihi belli olduktan sonra da cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2022 19:14
Yazdır
Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak?

Kılıçdaroğlu, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ı makanında ziyaret etti.

Daha sonra belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, CHP olarak güçlü bir aile olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu durum pek iyi değil. Her yerde sorun var, bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, insana değer verilerek çözülür. Kadın ve erkek eşitliğinin, kadının gücünü kabul ederek bütün bu sorunları çözmek mümkün. Bunu çözmek için dediğim gibi, bizi iktidara taşımanız lazım. Sonuçta kararı verecek olan sizlersiniz, yani millettir. Biz 6 siyasi partinin genel başkanları bir araya geldik ve Millet İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah önümüzdeki süreçte seçim tarihi belli olduktan sonra da cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Sizlere hizmet etmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim."

- "Aile destekleri sigortası getireceğiz"

Toplumun her kesiminin sorunlarını çözeceklerini, ülkeyi yeniden inşa edeceklerini ve ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, alandaki kadınlara şöyle seslendi:

"Kırsalda çalıştığınız sürece sizin sosyal güvenlik primlerinizin tamamını devlet olarak biz ödeyeceğiz ve sizlere emeklilik hakkını ikram edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Aile destekleri sigortası getireceğiz. Aile destekleri sigortasıyla annenin evladını yatağa aç yatırmasını tamamen bitireceğiz, tarihe havale edeceğiz. Sizler oturacaksınız, çalışacaksınız, üreteceksiniz. Geliriniz olmadığı zaman veya geliriniz yetersiz olduğu zaman aile destekleri sigortasından kadınların banka hesabına para yatacak ve siz bu banka hesabına yatan parayı her ay düzenini çekeceksiniz."

Kılıçdaroğlu, ezan okunmasıyla konuşmasına ara verdiği sırada, konuşma yaptığı platform yakınına gelen bir kadınla konuştu.

Kadını dinledikten sonra konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, "12,5 yılla yargılanan eşinin davasını izlememi ve adaleti istiyor. Bir şeyden emin olmanızı isterim, adaleti en çok isteyen benim. Dünya, kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Eğer bir ülkede adaletsizlik varsa orada insan hakları olmaz. Orada büyük haksızlıklar olur. O bütün büyük haksızlıkları ortadan kaldırmak için ben yine o kardeşime de onun yanındaki kardeşlerime de söz verdim ve söz vermeye de devam edeceğim. Onların hakkını ve hukukunu sonuna kadar arayacağım. Onlar için adalet neyi gerektiriyorsa tamamını yapacağım. Bu sözü burada Yarbaşı'nda veriyorum." dedi.

- "Adaleti mutlaka kendi ülkemizde sağlayacağız"

Kılıçdaroğlu, adalet için 450 kilometre yürüdüğünü anımsatarak, "Adaletin olmadığı bir dünyada hak ihlalleri olur. İnsanlar rahat etmezler. O nedenle adalet inancın da devletin de temelidir. Bütün peygamberler adaleti sağlamak, güzel ahlakı temsil etmek için görevlendirilmişlerdir. O nedenle adalet, hepimizin aradığı ve bunun için mücadele ettiği temel bir kavramdır. Biz adaleti mutlaka kendi ülkemizde sağlayacağız. Bundan herkesin emin olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın ilçede çok güzel işler yaptığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreçte de Kaynar'a başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, seçimlere hazırlandıklarına işaret ederek, "Önümüzdeki seçimlere çok daha iyi hazırlanacağız. Yerel yönetimlerde de genel seçimlerde de çok iyi hazırlanacağız. Dediğim gibi; 6 siyasi parti bir aradayız. Millet İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim." dedi.

Kadın erkek eşitliğini mutlaka sağlayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Eğer gücünüzü kullanırsanız sizin gücünüzün önünde de kimsenin durmayacağını biliyorum. Kendi evimden de biliyorum çünkü en son hanımın dediği oluyor." diye konuştu.

KAPAT [X]

- "Türkiye'nin sorunlarına talibiz"

Kılıçdaroğlu, mikrofon uzattığı Kaynar'ın bazı çalışmalardan bahsetmesi üzerine şunları kaydetti:

"Sadece onları değil Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Dünya kadar sorunları var, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz inşallah. Şundan emin olmanızı isterim; gelirimiz düşüyor, derin yoksulluk var. Düşündüğünüzden çok daha büyük yoksul aileler var. Hani kırsalda çalışanlar bir imeceyle, dayanışmayla en azından birbirlerine dayanışma yaparak kaynaşarak bir şekliyle geçimini sağlıyorlar ama büyük kentlerde evine ekmek alamayan insanlar, kadınlar, çocuklar var. Dolayısıyla bütün bu sorunları çözmeye talibiz. Aslında biz Türkiye'nin sorunlarına talibiz. Biz onların yaptığı gibi asla yapmayacağız. Siyasetçi cebini düşünmeyecek. Siyasetçi vatandaşın cebini düşünecek."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek belediyenin hizmete aldığı çeşitli tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Kılıçdaroğlu: Çiftçiye KDV'siz ve ÖTV'siz mazot verilecek
Kılıçdaroğlu: Çiftçiye KDV'siz ve ÖTV'siz mazot verilecek
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
KDK'nın verdiği kararların uygulanma oranı yüzde 76'yı buldu
İYİ Parti Sözcülüğüne Kürşad Zorlu getirildi
İYİ Parti Sözcülüğüne Kürşad Zorlu getirildi
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek
Erdoğan'dan muhtarlara müjde... Ödenekleri kesilmeyecek

Bu Habere Tepkiniz

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Kamu görevlisi olmayanlara memur eliyle tebligat yapılabilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, kamu idarelerinde görev yapmayan muhataplara memur vasıtasıyla yapılan tebligatın usule uygun kabul edilemeyeceğine karar verdi.
Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Çeşitli suçlardan beraat ve HAGB alan memurun atılmasına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin davada son noktayı koydu.
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!

Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!

https://www.sigortam.net/saglikli-cekilis-ptlp-200?utm_source=memurlar_dxr8b1rk&utm_medium=cpm&utm_campaign=cekilis&utm_content=banner
Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Resen belletici görevlendirilmesi bağlamında sendikaların almış olduğu eylem kararları ne kadar gerçekçi?

Pansiyonlu okullarda resen verilen belleticilik görevleri için bazı sendikalar 2022 yılında resen verilen görevleri yapmama eylem kararı almışlardır. Bu eylem kararını Danıştay kararları ve Danıştay İdare Dava Daireleri kararları ışığında değerlendiriyoruz.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

İDDK'dan polislerin zorunlu hizmetine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, emniyet mensubu polislerin zorunlu hizmet süresi olarak belirlenen sürelerden fazla olarak 2. bölgede çalışılan zorunlu ikinci bölge ikinci görev süresinde dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin istinaf mahkemeleri arasında oluşan içtihat farklılığını giderdi.
Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Ek dersle ilgili kararda yer almayan görevlere ek ders ödenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir göreve ek ders ücreti ödenebilmesi için öncelikle görevin ek dersle ilgili kararda belirlenmiş olması ve karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin de öngörülmüş olması gerektiğine dair görüş yazısı yayımladı.
Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Askere giden yetim çocuğun aylığı neden kesilir?

Hem 5434, hem de 5510 kapsamında yetim aylığı alan erkek çocukların askere gitmeleri halinde aylıkları kesilmektedir.
Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?

Kadroya geçen işçiler, tayin taleplerinin reddine ilişkin davaları hangi mahkemede açmalı?
MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine açılan davada yeni gelişme

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin bazı maddelerine açılan davayı sonuçlandırdı.
Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Basın açıklaması yapan öğrenci yurttan atılabilir mi?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdundan süresiz çıkarılma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada İDDK 'gerekli araştırma yapılmadığı' gerekçesi ile mahkeme kararını bozdu.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Manda sütü, kadın çiftçinin elinde Afyon kaymağına dönüşüyor

Afyonkarahisar'da hayvancılıkla uğraşan Necla Eşmen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) aldığı destekle manda sayısını artırdı, kaymak tesisi kurdu. Merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde manda yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki Eşmen, 2011'de TAGEM'e "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" kapsamında destek alabilmek için başvuruda bulundu.
Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Emniyet misyon koruma sınavında 'mülakat' hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süre ile Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin kısımlarının iptaline ilişkin davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Altın kemer krizi! Kızları birbirine girdi

Altın kemer krizi! Kızları birbirine girdi

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Levent Dörter ile nikah masasına oturan kızı Dilan Çıtak'a düğününde 450 bin TL değerinde altın kemer taktı.
Advertisement