THY ve Anadolujet'in İtalya seferlerine grev engeli

İtalya'daki havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de greve gidecek olması hava ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Bu kapsamda THY ve Anadolujet'in bazı İtalya seferleri seferi grev engeline takıldı. Konuya ilişkin THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 21 Ekim'deki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle THY'nin İstanbul-Milano hattındaki karşılıklı 4 sefer ile Anadolujet'in Sabiha Gökçen-Bergamo karşılıklı iki seferi olmak üzere toplam 6 seferin iptal edildiği belirtildi. Yine grev durumuna göre iptal sayısının değişkenlik gösterebileceği ifade edildi.