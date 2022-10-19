Bursa'da Heimlich manevrası hayat kurtardı
Bursa'da benzinlikte soluk borusuna kaçan incir çekirdeği nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren Osman Yılmaz, çalışanların yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Kaynak : TRT
Eklenme : 19 Ekim 2022 21:24
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki benzin istasyonunda boğazına incir çekirdeği kaçan Osman Yılmaz, nefessiz kalınca istasyondaki çalışanlardan yardım istedi.
Çalışanlar, ''Heimlich'' manevrası yaparak, Yılmaz'ın hayatını kurtardı. O anlar benzin istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.
Çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız